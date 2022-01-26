Москва, , 11:06 — REGNUM Совфед одобрил закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Совет Федерации

Согласно закону, пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних.

Такое наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Сейчас пожизненный срок дается уже имеющим судимость за такое преступление за насильственные действия в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

В ходе дискуссии в Госдуме заявляли о дальнейшей проработке мер защиты детей. Предлагалось ввести реестр педофилов, снабдить преступников электронными браслетами, а также отменить мораторий на смертную казнь за такие преступления.

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