Мадрид, , 11:06 — REGNUM Глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес в ближайшие несколько дней проведёт ряд встреч с партиями и организациями, выступающими за независимость региона. Об этом пишет агентство EFE.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

Серия встреч запланирована в преддверии конференции, которая пройдёт 14 февраля — через год после последних каталонских выборов. На конференции планируется определить «задачи на будущее».

По словам официального представителя правительства региона Патрисии Плахи, Арагонес встретится с Левыми республиканцами Каталонии, партией «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) и партией «Кандидатура народного единства» (Candidatura d'Unitat Popular), а также с организациями, выступающими за независимость. На встрече стороны проанализируют «текущую политическую ситуацию, перспективы на 2022 год и предстоящие времена».