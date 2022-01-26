Ирвайн, США, , 11:05 — REGNUM Многопользовательская карточная игра Hearthstone получила масштабное обновление, добавляющее в режим «Поля сражений» боевых питомцев. Об этом 26 января сообщает издание PC Gamer.

Hearthstone Скриншот из игры

На «Полях сражений» появилось около 75 питомцев, специально придуманных под каждого из героев. Отмечается, что они будут использоваться как карты существ и смогут помогать игроку в бою.

Напомним, что Hearthstone — это карточная игра в фэнтези-вселенной Warcraft. Она также является популярной киберспортивной дисциплиной.

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