Москва, , 15:34 — REGNUM Заявления об ударе американской субмарины по Крыму — не более, чем демонстрация и напоминание о возможностях своей боевой техники. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

USS OHIO Defenseimagery.mil

«Очевидно, когда вы рассуждаете о технических возможностях тех или иных подводных лодок и иных боевых машин, принципиально показывать на простых примерах, какие территории можно покрыть с помощью установленных там вооружений», — заявил эксперт.

В США есть консенсус относительно необходимости продолжать военную помощь Украине, которая, как считается, находится под угрозой российского вторжения, пояснил политолог.

«Консенсусным также является то, что американские и, шире, натовские войска должны защищать страны-члены альянса, к которым Украина не относится», — заключил Бышок.

Напомним, что американское издание The Drive разместило информацию о том, что находящаяся в Восточном Средиземноморье субмарина ВМС США Georgia, относящаяся к классу Ohio, может нанести удары крылатыми ракетами по территории Крыма и Украины.