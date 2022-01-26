Москва, , 11:01 — REGNUM В 2021 году в Москве выдали 41,7 тыс. льготных ипотечных кредитов, сообщил 26 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общий объём выделенных кредитных средств составил 241,6 млрд рублей. Вице-мэр напомнил, что программу запустили весной 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на её долю приходится 25,2% от общей суммы в стране», — сказал он.

С начала действия программы выдали 90,3 тыс. кредитов на общую сумму 511 млрд рублей, проинформировал заместитель мэра.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что хотя с 1 июля 2021 года условия программы были изменены (повысилась ставка, а максимальный размер сократился до 3 млн рублей), она сохранила востребованность.

«Сейчас льготная ипотека остаётся достаточно привлекательным инструментом для заёмщиков, которые могут внести высокий первоначальный взнос. Если в начале 2021 года из собственных средств заёмщики оплачивали около 30% стоимости приобретаемого в столице жилья, то во втором полугодии этот показатель приблизился к 45%», — сказал Пуртов.