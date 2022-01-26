Неклиновский район, Ростовская область, , 11:01 — REGNUM В Ростовской области прокуратура добилась ликвидации свалки на хуторе Герасимовка. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Свалка (сс) vkingxl

Нарушения требований федерального законодательства об отходах производства и потребления были выявлена в ходе инспекции. Стихийную свалку твёрдых коммунальных и строительных отходов обнаружили местные власти своевременно не убрали, в связи с чем главе администрации Неклиновского района было внесено представление. Участок оперативно очистили от мусора.

Виновных лиц могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий.