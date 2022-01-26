* талибов — запрещённая в России организация

Тегеран, , 11:01 — REGNUM Министр иностранных дел Исламской Республики Иран заявил, что его страна примет решение о признании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после создания инклюзивного правительства в Афганистане.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на первой национальной конференции по Ирану и соседним странам, что Исламская Республика сталкивается с двумя проблемами, одной из которых является его восточный сосед, Афганистан.

Подчеркнув позицию Ирана по созданию инклюзивного правительства в Афганистане, он сказал: «Для нас важно сформировать инклюзивное правительство с участием всех этнических групп Афганистана. Мы поставляем электроэнергию в Афганистан, но мы не отказались от формирования инклюзивного правительства в Афганистане».

Амир Абдоллахиан напомнил, что министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки во время своего недавнего визита в Тегеран потребовал передать посольство Афганистана его правительству, но Иран подтвердил свою позицию по созданию инклюзивного правительства.

В ответ на эту просьбу министр иностранных дел Ирана заявил: «Как только будет сформировано инклюзивное правительство с участием всех этнических групп, тогда можно будет говорить об определении статуса нового правительства и передаче посольства Афганистана главному исполнительному органу страны».