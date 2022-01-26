Новосибирск, , 10:59 — REGNUM Все работы на строительной площадке четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске ведутся в соответствии с производственным графиком, который оптимизируется в зависимости от необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Проект Центрального моста в Новосибирске Centrmost.ru

"Срок ввода объекта в эксплуатацию закреплён в концессионном соглашении и дополнительных соглашениях к нему и не менялся — это декабрь 2023 года. Соответствующие документы подписаны в марте 2020 года в виду наступления особых обстоятельств, связанных с несвоевременным предоставлением земельных участков концессионеру, — уточнили в компании. — По условиям концессионного соглашения коэффициент технической готовности объекта в 55% должен быть достигнут не позднее 1 апреля 2022 года. В настоящий момент процент готовности составляет 43%. Ожидается достижение всех необходимых показателей в указанные сроки».

Напомним, ранее в Контрольно-счётной палате Новосибирской области заявили, что срок строительства моста продлён на 284 календарных дня и может быть удлинен ещё.

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