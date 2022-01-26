Берлин, , 10:55 — REGNUM В случае любого обострения конфликта вокруг Украины произойдет повышение цены на газ. Об этом 26 января заявил глава германского энергетического концерна RWE Маркус Креббер.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если конфликт (вокруг Украины) еще больше обострится, в какой бы то ни было форме, то в любом случае это будет означать повышение цен», — приводит его слова ТАСС.

Также Креббер указал, что Германия может выдержать полное прекращение поставок российского природного газа только в течение очень малого периода времени, «возможно, в течение нескольких недель».

При этом глава RWE также заявил о «взаимозависимости» России и Европейского союза в поставках российского природного газа.

«Мы нуждаемся в российском природном газе, а Россия нуждается в валюте. И раньше уже была напряженность, но газ всегда поступал», — пояснил Креббер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что источники природного газа, альтернативные российским, изыскивают США для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.