Москва, 26 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Новой Москве на территории административно-делового центра «Коммунарка» построят крупнейший в России многофункциональный музейный кластер, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музей

В музейном кластере разместится фондохранилище музеев федерального и городского ведения. Площадь территории составит 4,7 га, площадь комплекса — 70 тыс. кв. метров. В ходе строительства возведут пять корпусов на едином стилобате.

В фондохранилищах разместятся коллекции 16 столичных музеев, а также Выставочные залы, образовательный центр, лекторий, библиотека, коворкинг и кафе. На кровле стилобата музейного кластера в Коммунарке появится парк с открытым кинотеатром

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новой Москве в районе Коммунарка будет построено новейшее музейное хранилище.

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