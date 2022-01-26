Волосово, Ленинградская область, , 11:12 — REGNUM В Ленинградской области из-за сообщения о минировании от анонима эвакуировали более 800 человек — учащихся и сотрудников школы №1 города Волосово. Об этом 26 января сообщает АН «Оперативное прикрытие», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщение о минировании поступило на электронную почту ФСБ России 25 января в 13:40 мск. Злоумышленник сообщил, что в школе №1 по Гатчинскому шоссе, 10 заложено 84 кг тротила.

«Я долго терпел унижения над собой в этой школе, эти учителя бесили меня, пришло время мести, я устрою взрыв после 01 часа от получения письма, начинаем», — говорилось в сообщении.

Отметим, что в здании по данному адресу базируется две школы №1 и №2. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Однако, администрация школ приняла решение об эвакуации 600 учеников 72 человека рабочего персонала из школы №1, а также 148 учеников и 15 человек персонала из школа №2. В настоящий момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела.