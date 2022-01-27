«Правительственный час» Лаврова в Госдуме – все новости
В Госдуме 26 января состоялся «правительственный час» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Глава российского МИДа рассказал об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации, ответил на вопросы депутатов. Представители всех пяти фракций высказали свое мнение о работе министерства и выступили с предложениями.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Сегодня, 26 января, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
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Россия уверенно и спокойно ожидает ответа на «ультиматум» от западных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Подробности в материале: Никонов: «Мы находимся на переломном этапе, возможно все»
У нас в Госдуме единодушие и полная поддержка МИД России, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов. По его словам, у депутатов будут вопросы по «ультиматуму» США и блоку НАТО, по последствиям. Еще один вопрос касается положения соотечественников. Также депутаты фракции намерены обратить внимание на то, что «мягкую силу» в том числе Россотрудничество неэффективно использует.
В КПРФ надеются на то, что Лавров принесет ряд предложений по укреплению суверенитета и государственности, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
При этом, по его убеждению, вопрос номер один — это укрепление финансовой и экономической безопасности страны.
«Тогда наши оппоненты будут покладистей», — уверен Зюганов.
ЛДПР подготовила жесткие вопросы Лаврову, заявил депутат Госдумы Василий Власов.
«Думаю, все внимание не только в России, но и в мире приковано к выступлению Лаврова», — отметил также парламентарий.
Глава МИД Лавров поднялся на трибуну и начал выступление.
Лавров: на международной арене происходят глубокие изменения, мягко говоря, не совсем позитивные, всю систему лихорадит.
Лавров: США и их европейские союзники основательно подзабыли культуру дипломатики.
На международной арене происходят глубокие изменения. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
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Безопасность России и её граждан — безусловный приоритет, и она будет надёжно обеспечена при всех обстоятельствах, отметил Лавров.
Мир уже давно не американоцентричен — Лавров.
Лавров: Россия вносит крупный вклад в поддержание глобальной безопасности.
Россия нацелена не на конфронтацию, а на равноправный диалог — Лавров.
Преодолеть внутриукраинский кризис можно лишь путём неукоснительного выполнения минского комплекса мер во всей его полноте и последовательности, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
Запад усилил давление на РФ. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
Об этом: США и их союзники удвоили усилия по сдерживанию России — Лавров
На фоне втягивания в орбиту НАТО киевского режима требования США прекратить проведение учений на территории России звучат особенно цинично. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
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Россия добьётся от США конкретных ответов о нерасширении НАТО. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
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Мир перестал быть западоцентричным и никогда таким уже не станет. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
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Россия продолжает налаживать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
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Лавров: мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, делая всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте.
Преодолеть внутренний кризис на Украине можно только через прямой диалог сторон конфликта. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
Об этом: Лавров напомнил условие разрешения внутриукраинского кризиса
Запад пытается подорвать авторитет российской культуры. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
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США помогают России проводить дедолларизацию экономики. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
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Вопросы создания парламента Союзного государства России и Белоруссии, а также расположение столицы Союзного государства, будут обсуждаться не ранее чем через два-три года. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
Подробности в материале: Лаврову предложили рассмотреть Смоленск как столицу Союзного государства
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сравнил происходящее с 1941 годом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
Об этом: Жириновский предложил начать эвакуацию российских дипломатов из Украины
Россия предпримет конкретные шаги, если Запад не даст конструктивного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 26 января во время выступления на пленарном заседании Госдумы.
«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — подчеркнул Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: Москва примет меры, если ответа по гарантиям безопасности не будет
Лавров отметил, что Россия будет жёстко пресекать попытки приписать ей участие в украинском конфликте.
Запад нагнетает истерику на Украине, но Киев уже перепугался. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме.
Читайте подробнее: Лавров объяснил цель сюрреалистического поведения Запада на Украине
Лавров: если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, мы не будем.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил консолидированную позицию всех фракций о работе МИД России.
«Тылы у вас монолитны», — сказал Володин Лаврову.
Глава МИД России Сергей Лавров пообещал сделать открытым содержание реакции США на предложения России по безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
Об этом: Лавров заявил, что суть ответа США на «ультиматум» будет открыта
Во время телефонных разговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа президент России Владимир Путин договорился о развитии и поддержке сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую сферу (ВТС). Об этом 26 января рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на правительственном часе на пленарном заседании Госдумы.
Об этом: Лавров: Путин договорился с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о развитии ВТС
Дата поездки министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию согласована, визит ожидается в течение двух недель. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сообщил 26 января во время выступления на пленарном заседании Госдумы.
«Это будет в течение двух недель», — ответил глава МИД РФ на соответствующий вопрос.
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 26 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме.
Государственная дума высказала свою оценку работе внешнеполитического ведомства, все едины во мнении, несмотря на то, что здесь присутствуют пять политических фракций, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«У каждой (фракции) свой взгляд, но в этом вопросе мы едины. Деятельность эффективна, министр может рассчитывать всегда на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны, и здесь нет разных политических мнений и столкновений идеологических платформ. За страну, за людей. И деятельность нашего государства в этом вопросе во главе с президентом Путиным и министром Лавровым эффективна как никогда», — отметил он.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил об обращении к президенту РФ Владимиру Путину оказать помощь ЛНР и ДНР.
Об этом: «Единая Россия» просит Путина оказать помощь ЛНР и ДНР