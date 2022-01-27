В Госдуме 26 января состоялся «правительственный час» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского МИДа рассказал об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации, ответил на вопросы депутатов. Представители всех пяти фракций высказали свое мнение о работе министерства и выступили с предложениями. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

11:01 26.01.2022 Сегодня, 26 января, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Читайте также: Глава МИД Лавров ответит на вопросы депутатов Госдумы

11:14 26.01.2022 Россия уверенно и спокойно ожидает ответа на «ультиматум» от западных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Подробности в материале: Никонов: «Мы находимся на переломном этапе, возможно все»

11:27 26.01.2022 У нас в Госдуме единодушие и полная поддержка МИД России, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов. По его словам, у депутатов будут вопросы по «ультиматуму» США и блоку НАТО, по последствиям. Еще один вопрос касается положения соотечественников. Также депутаты фракции намерены обратить внимание на то, что «мягкую силу» в том числе Россотрудничество неэффективно использует.

11:27 26.01.2022 Депутат Госдумы Вячеслав Никонов [government.ru]

11:35 26.01.2022 В КПРФ надеются на то, что Лавров принесет ряд предложений по укреплению суверенитета и государственности, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. При этом, по его убеждению, вопрос номер один — это укрепление финансовой и экономической безопасности страны. «Тогда наши оппоненты будут покладистей», — уверен Зюганов.

11:50 26.01.2022 ЛДПР подготовила жесткие вопросы Лаврову, заявил депутат Госдумы Василий Власов. «Думаю, все внимание не только в России, но и в мире приковано к выступлению Лаврова», — отметил также парламентарий.

12:14 26.01.2022 Глава МИД Лавров поднялся на трибуну и начал выступление.

12:17 26.01.2022 Лавров: на международной арене происходят глубокие изменения, мягко говоря, не совсем позитивные, всю систему лихорадит.

12:19 26.01.2022 Лавров: США и их европейские союзники основательно подзабыли культуру дипломатики.

12:19 26.01.2022 На международной арене происходят глубокие изменения. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: «Всю систему лихорадит» — Лавров о международной политике

12:22 26.01.2022 Безопасность России и её граждан — безусловный приоритет, и она будет надёжно обеспечена при всех обстоятельствах, отметил Лавров.

12:23 26.01.2022 Мир уже давно не американоцентричен — Лавров.

12:26 26.01.2022 Лавров: Россия вносит крупный вклад в поддержание глобальной безопасности.

12:27 26.01.2022 Россия нацелена не на конфронтацию, а на равноправный диалог — Лавров.

12:30 26.01.2022 Преодолеть внутриукраинский кризис можно лишь путём неукоснительного выполнения минского комплекса мер во всей его полноте и последовательности, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

12:36 26.01.2022 Запад усилил давление на РФ. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Об этом: США и их союзники удвоили усилия по сдерживанию России — Лавров

12:40 26.01.2022 На фоне втягивания в орбиту НАТО киевского режима требования США прекратить проведение учений на территории России звучат особенно цинично. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Об этом: «Двойные стандарты теперь просто зашкаливают» — Лавров об Украине

12:47 26.01.2022 Цитата из видео. Глава МИД Лавров — в ГД. Переговоры с США и НАТО. dumatv.ru

12:51 26.01.2022 Россия добьётся от США конкретных ответов о нерасширении НАТО. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: «Замотать наши инициативы мы не дадим» — Лавров о предложениях РФ для НАТО

12:55 26.01.2022 Мир перестал быть западоцентричным и никогда таким уже не станет. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: «Человечество повзрослело» — Лавров о падении влияния Запада в мире

13:06 26.01.2022 Россия продолжает налаживать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Лавров: РФ хочет видеть общеконтинентальный контур сотрудничества в Евразии

13:09 26.01.2022 Лавров: мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, делая всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте.

13:11 26.01.2022 Преодолеть внутренний кризис на Украине можно только через прямой диалог сторон конфликта. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Лавров напомнил условие разрешения внутриукраинского кризиса

13:24 26.01.2022 Запад пытается подорвать авторитет российской культуры. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Лавров объяснил суть «мягкой силы» России на международной арене

13:33 26.01.2022 США помогают России проводить дедолларизацию экономики. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Лавров поблагодарил США за подрыв доверия к доллару

13:37 26.01.2022 Цитата из видео Глава МИД Лавров — в ГД. Переговоры с США и НАТО dumatv.ru

13:46 26.01.2022 Вопросы создания парламента Союзного государства России и Белоруссии, а также расположение столицы Союзного государства, будут обсуждаться не ранее чем через два-три года. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. Подробности в материале: Лаврову предложили рассмотреть Смоленск как столицу Союзного государства

14:06 26.01.2022 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сравнил происходящее с 1941 годом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Об этом: Жириновский предложил начать эвакуацию российских дипломатов из Украины

14:08 26.01.2022 Россия предпримет конкретные шаги, если Запад не даст конструктивного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 26 января во время выступления на пленарном заседании Госдумы. «Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — подчеркнул Лавров. Читайте подробнее: Лавров: Москва примет меры, если ответа по гарантиям безопасности не будет

14:26 26.01.2022 Цитата из видео Глава МИД Лавров — в ГД Переговоры с США и НАТО dumatv.ru

14:47 26.01.2022 Лавров отметил, что Россия будет жёстко пресекать попытки приписать ей участие в украинском конфликте.

14:52 26.01.2022 Запад нагнетает истерику на Украине, но Киев уже перепугался. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме. Читайте подробнее: Лавров объяснил цель сюрреалистического поведения Запада на Украине

14:52 26.01.2022 Лавров: если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, мы не будем.

14:53 26.01.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил консолидированную позицию всех фракций о работе МИД России. «Тылы у вас монолитны», — сказал Володин Лаврову.

15:01 26.01.2022 Глава МИД России Сергей Лавров пообещал сделать открытым содержание реакции США на предложения России по безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Об этом: Лавров заявил, что суть ответа США на «ультиматум» будет открыта

15:13 26.01.2022 Во время телефонных разговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа президент России Владимир Путин договорился о развитии и поддержке сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую сферу (ВТС). Об этом 26 января рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на правительственном часе на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Лавров: Путин договорился с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о развитии ВТС

15:14 26.01.2022 Дата поездки министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию согласована, визит ожидается в течение двух недель. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сообщил 26 января во время выступления на пленарном заседании Госдумы. «Это будет в течение двух недель», — ответил глава МИД РФ на соответствующий вопрос. Читайте также: Глава британского МИД посетит Россию в ближайшие недели — Лавров

15:21 26.01.2022 Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 26 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме. Об этом: Лавров: Столтенберг потерял связь с реальностью

15:29 26.01.2022 Государственная дума высказала свою оценку работе внешнеполитического ведомства, все едины во мнении, несмотря на то, что здесь присутствуют пять политических фракций, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «У каждой (фракции) свой взгляд, но в этом вопросе мы едины. Деятельность эффективна, министр может рассчитывать всегда на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны, и здесь нет разных политических мнений и столкновений идеологических платформ. За страну, за людей. И деятельность нашего государства в этом вопросе во главе с президентом Путиным и министром Лавровым эффективна как никогда», — отметил он.

16:40 26.01.2022 Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил об обращении к президенту РФ Владимиру Путину оказать помощь ЛНР и ДНР. Об этом: «Единая Россия» просит Путина оказать помощь ЛНР и ДНР

17:29 26.01.2022 Цитата из видео. Глава МИД Лавров — в ГД Переговоры с США и НАТО dumatv.ru

19:06 26.01.2022 Глава МИД Сергей Лавров выступает в Госдуме. duma.gov.ru.

20:33 26.01.2022 Депутат Госдумы Василий Власов. duma.gov.ru

22:53 26.01.2022 Глава МИД Сергей Лавров выступает в Госдуме. duma.gov.ru