Москва, 26 января 2022, 14:10 — REGNUM Все предложения французского президента по умиротворению ситуации на Украине и на Донбассе — миражи. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
«Макрон готовится к президентским выборам (первый тур состоится уже 10 апреля) и в своей непоследовательной и слегка истеричной манере делает очередной театральный жест», — заявил эксперт.
По мнению политолога, всё это «много шума из ничего», если вспомнить классику.
Франция действительно, в отличие от Германии, обладает собственным стратегическим потенциалом (АПЛ и эскадрилья носителей ядерного оружия), отметил эксперт. Экономика Парижа по объёму вырабатываемой электроэнергии на несколько порядков превосходит немецкую. У Франции базы по всему миру и собственные космодромы. И ни одного американского солдата на ее земле. Но Франция — добровольный и убежденный член НАТО, убеждён Артамонов.
Ее позиция для России ничем не отличается от позиции той же Великобритании: Франция послала своих военнослужащих в Румынию для противостояния «потенциальной российской угрозе»; её контингент постоянно присутствует в Прибалтике; она во многом виновата в экстремистском настрое армянских правых партий, а ее посол посещает позиции украинских карателей на Донбассе, пояснил эксперт.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что он подготовил ряд предложений, адресованных российскому президенту, по деэскалации кризиса на Донбассе.