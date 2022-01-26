Москва, 26 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Все предложения французского президента по умиротворению ситуации на Украине и на Донбассе — миражи. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Никита Устинов ИА Красная Весна Эммануэль Макрон

«Макрон готовится к президентским выборам (первый тур состоится уже 10 апреля) и в своей непоследовательной и слегка истеричной манере делает очередной театральный жест», — заявил эксперт.

По мнению политолога, всё это «много шума из ничего», если вспомнить классику.

Франция действительно, в отличие от Германии, обладает собственным стратегическим потенциалом (АПЛ и эскадрилья носителей ядерного оружия), отметил эксперт. Экономика Парижа по объёму вырабатываемой электроэнергии на несколько порядков превосходит немецкую. У Франции базы по всему миру и собственные космодромы. И ни одного американского солдата на ее земле. Но Франция — добровольный и убежденный член НАТО, убеждён Артамонов.

Ее позиция для России ничем не отличается от позиции той же Великобритании: Франция послала своих военнослужащих в Румынию для противостояния «потенциальной российской угрозе»; её контингент постоянно присутствует в Прибалтике; она во многом виновата в экстремистском настрое армянских правых партий, а ее посол посещает позиции украинских карателей на Донбассе, пояснил эксперт.

Александр Артамонов Кукловоды НАТО великолепно знают о нашем неравнодушном отношении к этой стране. И используют эти чувства для усыпления бдительности «русского медведя». На самом деле все обещания и декларации Парижа — болотные огни над трясиной. Верить им нельзя. И ничего конкретного ни Франция, ни другая западная страна нам сказать не могут. В их глазах мы уже повинны самим фактом нашего существования.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что он подготовил ряд предложений, адресованных российскому президенту, по деэскалации кризиса на Донбассе.