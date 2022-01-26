Париж, 26 января 2022, 10:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнительная власть работает над новыми мерами по смягчению роста цен на топливо, передает BFM TV.
«Мы должны поддерживать наших соотечественников самым эффективным образом», — заявил глава французского государства.
Столкнувшись с ростом цен, правительство раздает «антиинфляционные» чеки на 100 евро 38 миллионам жителей Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция провела «углубленные консультации» со своими европейскими партнерами, участвующими в оперативной группе «Такуба» в районе трёх границ (Мали, Нигер, Буркина-Фасо).
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