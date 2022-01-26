Париж, 26 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнительная власть работает над новыми мерами по смягчению роста цен на топливо, передает BFM TV.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы должны поддерживать наших соотечественников самым эффективным образом», — заявил глава французского государства.

Столкнувшись с ростом цен, правительство раздает «антиинфляционные» чеки на 100 евро 38 миллионам жителей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция провела «углубленные консультации» со своими европейскими партнерами, участвующими в оперативной группе «Такуба» в районе трёх границ (Мали, Нигер, Буркина-Фасо).