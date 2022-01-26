Село Селезнёво, Алтайский край, 26 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю сегодня, 26 января сообщил некоторые подробности о поведении отчима и матери ребёнка, которого засняли голым на морозе. Оказывается, она ещё и покусала должностных лиц.

СКР Мать ребёнка, выставленного голым на мороз

Как пояснила старший помощник руководителя надзорного ведомства Людмила Рязанцева, по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемые на протяжении длительного времени применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 года рождения. Мать, проявляя бессердечность и жестокость по отношению к сыновьям, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

Женщина не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения в детских учреждениях, а так же не соблюдала профилактические и гигиенические требования, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя спиртным в присутствии несовершеннолетних.

Кроме того, мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия. 21 января 2022 года сожитель женщины, будучи недовольный поведением 5-летнего пасынка, выгнал его из дома без одежды и обуви.

Продолжительное время мальчик на морозе находился на улице, пока его не увидела местная жительница. После получения сигнала о произошедшем, сотрудники органов системы профилактики приехали в дом обвиняемых с целью изъятия детей из семьи.

Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц, обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН.

Как сообщало ИА REGNUM, после опубликования в социальных сетях видео с голым плачущим мальчиком на морозе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело.

В действиях должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних — ПДН и КДН по Шелаболихинскому району Алтайского края по итогам проверки также нашли признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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