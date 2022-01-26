Сан-Сальвадор, , 11:05 — REGNUM Международный валютный фонд 25 января вновь призвал Сальвадор отказаться от биткоинов, признанных в стране законным платёжным средством наряду с долларами США. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

«Принимаю оплату в биткоинах» Дмитрий Нестерак © ИА REGNUM

В заявлении МВФ говорится, что выпуск облигаций, подкрепленных биткоинами, связан с риском и вызывает обеспокоенность финансовой организации. Сальвадор стал первой страной, сделавшей биткоин официальным платёжным средством в сентябре 2021 года. Кроме того, с 2004 года национальная валюта — сальвадорский колон — была полностью выведена из оборота и замещена долларом США.

В настоящее время страна готовится к выпуску облигаций на один миллиард долларов, половина которых будет потрачена на покупку биткоинов. На прошлой неделе президент Сальвадора объявил о покупке 410 биткоинов на сумму 15 миллионов долларов, которые добавятся к 1220, которыми уже владеет государство.

Правительство считает, что доступ к доходам от биткоинов привлечет в страну инвесторов. МВФ, напротив, предупреждает, что махинации с криптовалютой привели экономику Сальвадора в еще более неустойчивое состояние и могут увеличить госдолг страны до 96% ВВП к 2026 году. Правительство не раскрывает данных о количестве вложенных в биткоин денежных средств и не публикует информацию о транзакциях с криптовалютой.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ призвал Сальвадор отказаться от использования биткоина