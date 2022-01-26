Нижний Тагил, Свердловская область, 26 января 2022, 10:50 — REGNUM Жительница Нижнего Тагила Свердловской области предстанет перед судом. Ее обвиняют в убийстве инвалида. Об этом сообщил старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга.
Инцидент произошел летом 2021 года. Компания свердловчан распивала спиртные напитки, когда между двумя людьми возник конфликт. В результате женщина ударила ножом своего сожителя — инвалида первой группы по зрению. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, точную причину конфликта определить не удалось. Сотрудники СКР провели комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Дело с обвинительным заключением направили в суд.