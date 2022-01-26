Нижний Тагил, Свердловская область, 26 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Тагила Свердловской области предстанет перед судом. Ее обвиняют в убийстве инвалида. Об этом сообщил старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга.

Maarten Van Damme Нож

Инцидент произошел летом 2021 года. Компания свердловчан распивала спиртные напитки, когда между двумя людьми возник конфликт. В результате женщина ударила ножом своего сожителя — инвалида первой группы по зрению. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, точную причину конфликта определить не удалось. Сотрудники СКР провели комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Дело с обвинительным заключением направили в суд.