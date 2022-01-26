Бугульма, Татария, , 11:29 — REGNUM В городе Бугульма управляющие компании обязали обеспечить своевременную очистку кровель многоквартирных домов от снега и наледи. Соответствующие требования выдвинуты после многочисленных проверок, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарии.

Чистка крыш от снега и льда Дарья Драй © ИА REGNUM

Установлено, что на крышах многоквартирных жилых домов, обслуживаемых несколькими управляющими компаниями, образовались скопления наледи в виде сосулек и снега толщиной более 30 см. Это представляет опасность для жизни и здоровья граждан, а также их имущества. В адрес руководителей 11 организаций прокуратура внесла представления об устранении нарушений.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2021 году порядка 1,1 млрд рублей затратили на закупку 155 единиц коммунальной и спецтехники.

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