Красноармейский район, Приморский край, , 10:55 — REGNUM В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей и незаконном лишении человека свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ружье (сс) jasongillman

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