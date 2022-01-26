Красноармейский район, Приморский край, 26 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей и незаконном лишении человека свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

(сс) jasongillman Ружье

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28 августа 2021 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в дачном доме в селе Островное Красноармейского района, в присутствии очевидцев выстрелил из охотничьего ружья в свою 42-летнюю мать. Причина выстрела — подозрение на измену матери отчиму. От полученного ранения женщина скончалась.

После убийства он нашел мужчину, которого подозревал в связи с матерью, избил его, потом связал ему руки и ноги.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге дочь до смерти забила пожилую мать в ее квартире.