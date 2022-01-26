Кишинёв, , 10:50 — REGNUM Неизвестный 26 января сообщил в дежурную службу департамента МВД Кишинёва о «минировании» двух зданий суда: в районах Центр и Буюканы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

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«Специализированные службы сразу отреагировали и прибыли на место происшествия. Правоохранительные органы оцепили территорию и эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые на тот момент находились в здании», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место прибыли сапёры, которые проверяют здания и прилегающую к ним территорию.

Стоит отметить, что в Молдавии за ложное сообщение о бомбе предусмотрено наказание в виде штрафа до 42 500 (около $2,4 тыс.). Также за это можно получить тюремный срок до двух лет. Тем не менее в полицию Кишинёва часто поступают ложные сообщения о «минировали». Чаще всего злоумышленники говорят о зданиях суда в районах Центр и Буюканы.