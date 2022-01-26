Новосибирск, 26 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Срок строительства моста через реку Обь в Новосибирске продлён на 284 календарных дня — до 17 сентября 2023 года, но может быть удлинен ещё — до 6 декабря 2023 года. Об этом сообщил аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Валерий Алехин.

Группа «ВИС» Строительство нового моста в Новосибирске

По его данным, общее выполнение работ на 23 ноября 2021 года составило 11,7 млрд рублей. Техническая готовность объекта составила 35,5% — при плановом значении на 31 декабря 2021 года не менее 55%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область получит дополнительно 1 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь.

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