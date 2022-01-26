Сеул, , 10:48 — REGNUM Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» и музыкальный клип группы BTS и рок-группы Coldplay «My Universe» вошли в список претендентов на премию Гильдии художников-постановщиков США (ADG Awards). Об этом сообщает Yonhap News.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» Netflix

Согласно опубликованным данным, художник-постановщик сериала «Игра в кальмара» Чхэ Гён Сон номинирован в категории «Лучший художник-постановщик в современном сериале, снятом одной камерой «, а его коллега Франсуа Одуи, принявший участие в создании клипа группы BTS, — в категории «Краткий формат: Веб-сериалы, музыкальное видео».

Премия Гильдии художников-постановщиков США — ежегодная премия, присуждаемая за достижения в области художественного оформления фильмов и сериалов.

Напомним, что в 2020 году художник-постановщик фильма «Паразиты» Ли Ха Чжун одержал победу в номинации «Лучший художник-постановщик в фильме с действием в современности».

Церемония награждения состоится 5 марта в Лос-Анджелесе.