Барселона, Испания, , 10:48 — REGNUM Каталония сделала еще один шаг по сокращению коронавирусных ограничений и отменила с 28 января ограничение, касающееся собраний людей численностью до 10 человек. Об этом пишет агентство EFE.

Парламент Каталонии Convergència Democràtica de Catalunya

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Сообщается, что такое послабление поможет ресторанам и культурным мероприятиям. При этом отмечается, что ночные заведения останутся закрытыми, однако власти надеются, что они откроются в ближайшие недели.

Официальный представитель кабмина региона Патрисия Плаха сообщила, что в полночь с 27 на 28 января «большая часть ограничительных мер будет отменена, поскольку нынешняя ситуация с пандемией, когда кривая стабилизировалась на плато», больше не является «необходимой или оправданной».