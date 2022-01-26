Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM На Среднем Урале проведут конкурс по выбору логотипа и талисмана к 300-летию столицы региона. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Внести свой вклад в создание символики смогут все желающие. Как активные горожане, так и профессиональные художники и дизайнеры. По мнению организаторов, такой подход сможет гарантировать, что победившие работы придутся по душе всем жителям города.

Ко дню празднования знаменательного события выпустят и серию сувениров. Оригинальная линейка с изображениями достопримечательностей Екатеринбурга появится в ближайшее время.

Напомним, столица региона отметит свой юбилей осенью 2023 года. Часть городского бюджета направят на финансирование мероприятий к празднованию 300-летия Екатеринбурга.