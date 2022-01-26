Владикавказ, , 10:49 — REGNUM В Северной Осетии найдены пропавшие подростки. Живыми и невредимыми их обнаружили в селе Карца, сообщили 26 января в пресс-службе регионального управления полиции.

Поиск Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония

Напомним, о пропаже двоих девочек и юноши — жителей города Владикавказа — сообщили вечером 25 января родители несовершеннолетних. По словам родных, их дети ушли в школу и не вернулись домой. 15-летнего школьника и двух девочек-подростков в возрасте 16 и 13 лет искали всю ночь.

«В районе проживания ребят были осмотрены дворы, помещения, подвалы и чердаки. Полицейские установили круг знакомых и приятелей подростков. Поиски проводились в местах массового скопления граждан, в парках, скверах, а также по адресам, где они могли появиться», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Когда подростков обнаружили почти в 40 километрах от Владикавказа, выяснилось, что «за время «прогулки» противоправных посягательств в отношении них не совершалось, жизни и здоровью молодых людей ничего не угрожает». За уход из дома детей придется отвечать их родителям по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних».

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