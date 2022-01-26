Уфа, 26 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Пять человек обвинили в совершении серии вымогательств в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Вымогательство

По версии следствия, с октября 2019 по июнь 2020 года в г. Октябрьском осуществляла свою деятельность организованная преступная группа, целью которой было совершение вымогательств.

В материалах дела указано, что ее лидером был не раз судимый 28-летний житель Уфы, который вовлек в преступную группу восьмерых местных жителей.

«Члены группы искали лиц, имеющих высокий доход от трудовой или предпринимательской деятельности, после чего, под угрозой применения насилия, убийства или повреждения и уничтожения их имущества, требовали от них передачи денежных средств и иных ценностей на регулярной основе, в противном случае злоумышленники требовали прекратить осуществление их деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, жертвами этой преступной группы стали семеро человек, а общий ущерб, который был причинен преступными действиями фигурантов уголовного дела составил более одного млн рублей.

«С целью устрашения потерпевших и восприятия их угроз как реальных, обвиняемые повредили автомобиль одного из потерпевших, другой потерпевшей в окно дома забросили емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, третьей разбили стекла в окнах камнями, а также использовали психологические методы воздействия, чтобы запугать их. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшие соглашались выполнить предъявляемые требования либо прекращали свою деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что деятельность преступной группы была пресечена летом 2020 года. Во время личных досмотров и обысков у обвиняемых были изъяты травматические пистолеты.

По данным фактам в отношении жителя г. Уфы и четверых жителей г. Октябрьский в возрасте от 20 до 39 лет было возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия каждого, в совершении семи эпизодов преступлений.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Один обвиняемый скончался в ходе следствия, еще двое скрылись, их объявили в федеральный розыск. В отношении еще одного фигуранта уголовного дела расследование дела выделено в отдельное производство.

Материалы дела в ближайшее время направят в суд, где они будут рассмотрены по существу.