Нью-Йорк, США, , 10:57 — REGNUM Соединённые Штаты Америки — самый крупный должник в бюджеты Организации Объединённых Наций. Об этом говорится в заявлении постпредства России при ООН, опубликованном на сайте диппредставительства.

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В постпредстве прокомментировали представленный американской стороной так называемый перечень фактов о восстановлении «лидерства в ООН» в период президентства Джо Байдена. В действительности, отмечают российские дипломаты, работе Секретариата ООН мешают задолженности США и затягивание оплаты.

«В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остаётся самым крупным должником в бюджеты ООН», — говорится в заявлении.

Кроме того, США создают препятствия для некоторых развивающихся стран. Эти государства из-за нелегитимных односторонних санкций не могут оплатить свои взносы и теряют право голоса в Генассамблее ООН, добавили в постпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в постоянном представительстве России при ООН также заявили о фактической поддержке американцами сирийских боевиков.

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