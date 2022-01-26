София, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в Болгарии выявили 12 399 случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордным показателем с начала пандемии. Об этом 26 января передает БНР.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, в стране от COVID-19 скончались 73 человека. Абсолютное большинство из заболевших граждан не были вакцинированы.

Предполагается, что в ближайшее время министерство здравоохранения Болгарии проведет экстренное заседание по введению в стране дополнительных противоэпидемических мер. Тем не менее, вопрос объявления всеобщей обязательной вакцинации рассмотрен не будет.

По состоянию на 26 января общее число выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 904 тыс. человек. Из них в стране скончались 32 869 пациентов.