Посёлок Куеда, Пермский край, 26 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Прикамье на территории сельскохозяйственного кооператива произошел несчастный случай, в результате которого пострадали двое работников. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Трактор

По данным организации, 24 января работники занимались транспортировкой перевозкой зернофуража в мешках на лошади. В это время на рабочих перевернулся трактор, перевозивший рулоны соломы.

Согласно предварительной информации, два человека получили травмы позвоночника и грудной клетки в виде перелома. Организовано расследование несчастного случая на производстве.