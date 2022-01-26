Курган, 26 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Курганской области задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Установлено, что методом случайного подбора цифр подозреваемый звонил на стационарные телефоны жителей Кургана и под видом сотрудника правоохранительных органов сообщал, что их близкие стали виновниками ДТП с пострадавшими людьми. И якобы для прекращения уголовного дела и оплаты лечения пострадавших в аварии необходимо незамедлительно заплатить от 100 до 200 тыс. рублей. Пенсионеры верили в сообщения подозреваемого, собирали названную сумму и перечисляли деньги злоумышленнику. В течение одного дня ему удалось обмануть пять пожилых людей на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.

По фактам в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По ходатайству следователя подозреваемый заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе местная жительница за нескольких недель перечислила телефонному мошеннику более 400 тыс. рублей