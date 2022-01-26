Нур-Султан, , 10:45 — REGNUM В четверг, 27 января, состоится заседание политического совета правящей в Казахстане партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 26 января сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в соцсети Twitter.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постановлением бюро политического совета «Нур Отан» принято решение о проведении 27 января заседания политического совета партии», — написал в своем сообщении Байбек.

При этом заседание политсовета «Нур Отан» будет проведено в преддверии съезда названной партии Казахстана, запланированного на 28 января в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная Азия — Индия», проведение которого намечено на 27 января.