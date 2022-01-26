Киев, , 10:43 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в настоящее время настрой властей Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО «меньше, чем ничего». Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

Павел Климкин

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В интервью журналист предположил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе «в ближайшие пять—десять лет не будет актуальным даже для потенциального обсуждения».

«В Европе — да. И на сегодня настрой американской администрации — это действительно меньше, чем ничего», — сказал Климкин.

Напомним, власти Украины, США, а также других западных стран приписывают России агрессивные намерения в отношении Украины. Руководство РФ называет подобные утверждения безосновательными и нагнетающими напряжённость, а также подчёркивает, что ни на кого не собирается нападать.