Москва, , 13:47 — REGNUM Цена на газ взлетят, если это будет выгодно заказчику, от которого рост цен и зависит. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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«Цены на энергоносители взлетят, если это будет нужно тем, от кого зависит их взлет», — заявил эксперт.

По мнению политолога, если есть необходимость и «заказ», цены на газ взлетают.

«Может кто-то не знал о том, насколько заполнены газохранилища в Европе? Кто-то попытался их в срочном порядке заполнить?», — сыронизировал политолог.

Напомним, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала в качестве одной из причин скачка цен на газ геополитическую напряженность в Европе.