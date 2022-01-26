Токио, 26 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Square Enix представила пятиминутный видеоролик с демонстраций геймплея Life is Strange: Remastered Collection. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе компании.

Скриншот с YouTube Life is Strange: Remastered Collection

В сборнике Remastered Collection геймеров ждут обновлённые версии двух игр Life is Strange. Отмечается, что разработчикам удалось улучшить внешний вид персонажей, усовершенствовать технологию захвата движений и повысить качество визуальных эффектов.

Релиз сборника Life is Strange: Remastered Collection состоится 1 февраля 2022 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.