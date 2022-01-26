Владивосток, , 10:42 — REGNUM Во Владивостоке двое мужчин похитили женщину и жестоко издевались над ней — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Фигурантов обвиняют в похищение человека, вымогательстве и изнасиловании потерпевшей.

21 мая 2021 года обвиняемые, находясь около дома по улице Раевского во Владивостоке, подкараулили женщину и распылили ей в лицо газовый баллон. Они затолкали жертву в автомобиль и связали, а затем перевезли в безлюдное место.

Один из похитителей — бывший сожитель — требовал денег, при этом бил ее и жестоко издевался, совершая в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая под страхом и болью согласилась передать деньги за проданную машину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности защиты от домашнего насилия.