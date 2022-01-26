Брюссель, , 10:39 — REGNUM Возможность введения антироссийских санкций также и в случае «ограничения поставок» газа из РФ рассматривает Европейский союз. Об этом 26 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказали последние, ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации и ограничении поставок газа».

Также указывается, что один из чиновников ЕС отметил, что сообщество готовит «пакетом мер» против России, в который может входить ограничение на конвертирование валюты.

Кроме того, отмечается, что также рассматривается возможность введения мер по экспортному контролю, ограничения доступа к платежной системе SWIFT, за также введение запретов на импорт и экспорт.

«Некоторые крупные страны-члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая… послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», — заявил один из источников.

Как передавало ИА REGNUM, агентство Bloomberg сообщило, что правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины не затрагивали энергетический сектор РФ.