Калуга, , 10:50 — REGNUM В Калужской области в 2021 году статус безработных получили около 8,2 тыс. человек (36% от уровня 2020 года). Были трудоустроены порядка 11,4 тыс. жителей области, в том числе свыше 5,1 тыс. безработных (в 2020 году — 12,4 и 7,6 тыс. человек соответственно). Об этом 26 января сообщили корреспонденту ИА REGNUMв региональном министерстве труда и социальной защиты.

Бен Шан. Безработица

Численность безработных в конце декабря 2021 года составила 2,6 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,5% (на конец декабря 2020 года — 7,2 человека и 1,35% соответственно). При этом областная база вакансий насчитывала порядка 14,2 тыс. рабочих места (в 2020 году — 11 тыс. рабочих мест). В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 64%. Наибольшую потребность калужские работодатели испытывают в водителях автомобиля, швеях, медсестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах и электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские.

С начала 2022 года в связи с сокращением штатной численности и ликвидации организаций потеряли работу 294 человека. Из числа уволенных 42 человека обратились в органы службы занятости, 30 — признаны безработными, 14 — трудоустроены органами службы занятости населения.

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