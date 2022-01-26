Ижевск, , 10:37 — REGNUM Авиарейсы по маршруту Самара — Ижевск не будут выполняться до 28 апреля 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта столицы Удмуртии Александр Синельников на своей странице в Instagram.

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Согласно тексту прикрепленного к посту документа, подписанного генеральным директором авиакомпании Red Wings Евгением Ключаревым, рейсы отменяются «в связи с крайне низкой загрузкой на новом направлении в зимний период и отсутствием положительного тренда в динамике продаж».

Уточняется, что в январе компания выполнила два субсидируемых рейса по указанному маршруту, средняя загрузка на которых не превысила 21%.

ИА REGNUM напоминает, авиарейсы в пять российских городов вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок 2022 года. Это рейсы в Екатеринбург, Самару, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.

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