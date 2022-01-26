Кабул, , 10:35 — REGNUM В Файзабаде, административном центре афганской провинции Бадахшан, открылась книжная ярмарка под названием «Нации, которые не читают книги, имеют большие тюрьмы». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Книги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уличная ярмарка, организованная книжным магазином совместно с частным университетом города Файзабад, открыта для посетителей в течение недели.

Ахмад Набиль Казизада, ответственный за организацию выставки, пояснил, что её цель — продвигать культуру чтения среди подрастающего поколения.

Мераджуддин Ахмади, директор отдела по информации и культуре Бадахшана, призвал молодых людей читать книги и сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляют особый интерес к чтению.

Ахмади говорит, что радикалы поддерживают программы, способствующие развитию культуры чтения среди граждан.

Некоторые участники этой выставки считают разработку таких программ важными для укрепления и роста культуры чтения и говорят, что интерес людей к чтению снизился. Они называют плохую политическую и экономическую ситуацию одной из основных причин отсутствия у молодежи интереса к учебе.

Это вторая уличная книжная ярмарка в Файзабаде после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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