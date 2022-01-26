Кабул, 26 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Файзабаде, административном центре афганской провинции Бадахшан, открылась книжная ярмарка под названием «Нации, которые не читают книги, имеют большие тюрьмы». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Уличная ярмарка, организованная книжным магазином совместно с частным университетом города Файзабад, открыта для посетителей в течение недели.

Ахмад Набиль Казизада, ответственный за организацию выставки, пояснил, что её цель — продвигать культуру чтения среди подрастающего поколения.

Мераджуддин Ахмади, директор отдела по информации и культуре Бадахшана, призвал молодых людей читать книги и сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляют особый интерес к чтению.

Ахмади говорит, что радикалы поддерживают программы, способствующие развитию культуры чтения среди граждан.

Некоторые участники этой выставки считают разработку таких программ важными для укрепления и роста культуры чтения и говорят, что интерес людей к чтению снизился. Они называют плохую политическую и экономическую ситуацию одной из основных причин отсутствия у молодежи интереса к учебе.

Это вторая уличная книжная ярмарка в Файзабаде после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).