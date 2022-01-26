Барнаул, 26 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Доверчивая жительница Михайловского района Алтайского края перевела «иностранному жениху» более двух миллионов рублей. Подробности интернет-аферы сообщает 26 января пресс-служба территориального ГУ МВД РФ.

Don Hankins Интернет-мошенничество

Женщина пояснила сотрудникам полиции, что в одной из социальных сетей в Интернете познакомилась с мужчиной, который представился военнослужащим зарубежной армии. Пенсионерку не смутил тот факт, что мужчина представился известным американским актером.

Друг по переписке сообщил доверчивой сельчанке, что скоро у него заканчивается контракт, и он хотел бы переехать жить в Россию, а также попросил помощи в оплате багажа, который, по его словам, необходимо растаможить на границе. В результате женщина перевела предполагаемому мошеннику в общей сложности 2 175 560 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, более двух миллионов рублей перевёл мошенникам житель Барнаула, инцидент произошёл в Индустриальном районе краевого центра. Как установили сотрудники полиции, в поисках дополнительного заработка потерпевший оставил свои данные на инвестиционной платформе, рекламу которой увидел в одной из социальных сетей.

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