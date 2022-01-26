Москва, , 13:37 — REGNUM Информация об эвакуации дипломатов является не предвестником войны, а частью информационного противоборства. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Посольство США в Киеве

«Бегство дипломатов» — информационная утка, элемент все той же информационной войны на нервах», — заявил эксперт.

По мнению политолога, информация об эвакуации немецких, американских и британских дипломатов является частью большой кампании в СМИ в рамках общего информационного воздействия, направленного против России.

Напомним, что об эвакуации своих дипломатов из Киева заявили Британия, США и Германия.