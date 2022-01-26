Симферополь, 26 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Поставки продовольственных товаров, в том числе халяльного мяса, соков, яблок, зерна, готовы наладить производители Республики Крым в арабские страны. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе правительства региона. Вопрос обсуждался в рамках заседания Российско-арабского делового совета в рамках EXPO 2020 Dubai. Крымскую делегацию возглавляет заместитель председателя совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоки

«Представители из Крыма активно участвуют во всех мероприятиях Российско-арабского делового совета. В частности, генеральный директор крупного крымского предприятия мясоперерабатывающей отрасли выступил с презентацией продуктов и товаров, которые производятся этим крымским производителем», — сообщила Ирина Кивико.

На форуме, в частности, обсуждались вопросы по программам импортозамещения и продовольственной безопасности в Республике Крым. Отмечалось, что Крым готов ежегодно поставлять на рынки арабских стран 300 тонн мясной продукции (халяль), 20 тыс. тонн комбикормов для животноводства, 15 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 5 тыс. тонн яблочного сока, от 10 тыс. тон яблок.