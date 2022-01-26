Якутск, , 10:35 — REGNUM Прокуратура завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве при закупке медикаментов в Якутии. В списке обвиняемых появилась дочь депутата Владимира Чичигинарова Алёна Андросова, сообщило 26 января ИА SakhaDay.

Коррупция (сс) sajinka2

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Якутянку обвиняют в незаконном предпринимательстве. Алёна Андросова заключала контракты на крупную сумму с медучреждениями Якутии и минздравом республики, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Общая сумма незаконных контрактов составила более одного миллиарда рублей.

Отец женщины Владимир Чичигинаров тогда возглавлял управление федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, но на допросе заявил, что не вникал в дела дочери. Экс-руководитель надзорного органа заявил, что не влиял на процесс проведения проверок и на знает, проверялось ли ИП Андросова.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о картельном сговоре при поставках лекарств возбудили в 2019 году. По данным следствия, компания мужа Алёны Андросовой Михаила выиграла 884 контракта на 734,7 млн рублей. Дочь Владимира Чичигинарова заработала на поставках лекарств в медучреждения 547,7 млн рублей.