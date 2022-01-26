Ирвайн, США, 26 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Blizzard Entertainment работает над новой игрой, не имеющей отношения к другим франшизам компании. Об этом 26 января пишет Eurogamer.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Неназванный проект является игрой с элементами симулятора выживания «в совершенно новом мире». Сейчас руководство Blizzard ищет разработчиков для работы над ним.

Напомним, что в январе 2022 года Activision Blizzard вместе со всей своей интеллектуальной собственностью стала частью компании Microsoft. Вероятно, что новый проект Blizzard выйдет на PC и консолях Xbox.