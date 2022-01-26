Москва, 26 января 2022, 10:28 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сосредоточить межпарламентские контакты вокруг развенчивания мифов и фейков о России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Дарья Драй, ИА REGNUM

«Парламентские контакты должны быть сосредоточены на укрепление института парламентской дипломатии, на продвижении объединительной позитивной повестки, разъяснении реальной позиции в том числе и по вопросам европейской мировой безопасности, и конечно же, нужно активно бороться, развенчивать те мифы и фейки, которые сегодня распространяются о нашей стране», — сказала Матвиенко.

Она поручила вице-спикеру Совфеда Константину Косачёву координировать работу профильной комиссии палаты парламента в этой сфере.

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